13.1 C
Prizren
E premte, 6 Mars, 2026
type here...

Fokus

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

By admin

Kanë nisur punimet për ndërtimin e murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit, në segmentin mes Urës së Gurit dhe Urës Arasta.

Projekti, i realizuar nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, ka për qëllim të rrisë sigurinë për kalimtarët, veçanërisht për fëmijët, pasi deri më tani kjo pjesë nuk ka pasur barrierë mbrojtëse.

“Përgjatë Lumbardhit, në segmentin mes Urës së Gurit dhe Urës Arasta, kanë nisur punimet për ndërtimin e murit me kalldrëm, projekt ky i Drejtorisë së Shërbimeve Publike që do ta rrisë sigurinë për kalimtarët, sidomos për fëmijët, pasi deri më tani kjo pjesë nuk ka pasur barrierë mbrojtëse. Në kuadër të këtij projekti do të ndërtohet edhe shiriti me gjelbërim e lule, që do ta hijeshojë edhe më shumë qendrën historike të Prizrenit”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kërcënohen punëtorët e “Hidroregjionit Jugor” në Prizren

Më Shumë

Kulture

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Oriana Fallaci: Në kujtim të Alekos Panagulis Nuk kam vënë kurrë një lule në varrin e Alekosit. Çdo 1 maj, domethënë çdo përvjetor të vdekjes...
Fokus

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

Në komunën e Rahovecit janë gjetur mbetje eshtërore që dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Pas zbulimit, mbetjet eshtërore...

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

Ish-punëtorja e “Eurosig” ndalohet në Vërmicë pas tre vitesh në kërkim për ngacmim

Shaqir Totaj: Nëse nuk ka marrëveshje, nuk e bëjmë kuorumin

Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

Sonte finalja e madhe e Sanremos 2026, 30 artistë në garë për trofeun

Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Dramë në kryeqytet: Ylli i shkakton humbjen e pestë radhazi Sigal Prishtinës

Zjarri në Prizren/ Shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale, pa të lënduar

Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Kërcënohen punëtorët e “Hidroregjionit Jugor” në Prizren

Rriten temperaturat në prag të fundjavës, e premtja me diell

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne