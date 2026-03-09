12.7 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
type here...

LajmeSiguri

Policia po heton zhdukjen e një personi në Rahovec

By admin

Një burrë është raportuar i zhdukur që dy ditë në qytetin e Rahovecit.

Sipas raportit 24-orësh, ai është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.

Policia ka bërë të ditur se rasti është duke u hetuar.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Dy të dyshuar kanosin zyrtarët policorë në Suharekë
Next article
Haxhi Avdyli jep dorëheqje nga GUXO, kundërshton sulmet ndaj Osmanit

Më Shumë

Sport

Bora fiton në Rahovec, vazhdon serinë pozitive në 2026

Bora ka regjistruar një tjetër fitore të rëndësishme në udhëtim, duke e mposhtur Rahovecin 029 me rezultat 77:85, në një ndeshje që e kontrolloi...
Lajme

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

Fillojnë punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në Polluzhë

Temperatura pranverore edhe gjatë javës së ardhshme në Kosovë

Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

Banorët e lagjes “Ortakoll” në Prizren në qendër të nismës për përmirësimin e hapësirave publike

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Derbi sonte në Suharekë

Shaqir Totaj: Nëse nuk ka marrëveshje, nuk e bëjmë kuorumin

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

Kastrati shtroi iftarin tradicional në Malishevë

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

President nga populli, Abrashi: Janë krijuar rrethanat që ta shtyjmë përpara këtë proces

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne