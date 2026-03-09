12.7 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
Lajme

Dy të dyshuar kanosin zyrtarët policorë në Suharekë

By admin

Dy persona kanë kanosur dhe penguar zyrtarët policorë në qytetin e Suharekës.

Sipas raportit 24-orësh, ngjarja ka ndodhur të dielën rreth orës 10:00.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Me vendim të prokurorit, pas intervistimit palët janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt”, ka bërë të ditur policia.

Dy raste të vjedhjes në Prizren
Policia po heton zhdukjen e një personi në Rahovec

