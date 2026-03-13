11.6 C
Prizren
E premte, 13 Mars, 2026
Rahovec: Vetura pëson defekt gjatë ndjekjes prej policisë, arrestohet një person

Gjatë ndjekjes, vetura në fjalë ka pësuar defekt, me ç’rast një person është arrestuar.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Lidhur me rastin, detaje për Klankosova.tv ka dhënë drejtori rajonal i Policisë së Gjakovës Lumni Graishta.

“Patrullat policore kanë qenë në ndjekje të një veture e cila më pas ka pësuar defekt. Pas ndaljes, zyrtarët policorë e kanë kontrolluar ku është gjetur edhe një sasi e substancave narkotike, një person është arrestuar”, deklaroi Graishta për Klankosova.tv.

“Te shohim tutje se çka do të ndodh me rastin”, theksoi ai.

Komuna e Malishevës nënshkruan marrëveshje për mbështetjen e fermerëve me pajisje bujqësore
U kapën duke luajtuar bixhoz brenda një lokali në Malishevë, arrestohen pesë persona

