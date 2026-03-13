11.5 C
Prizren
E premte, 13 Mars, 2026
type here...

Lajme

Sevilay Igci-Hapçi emërohet kryesuese e Komitetit për Komunitete në Prizren

By admin

Anëtarja e Këshillit të Partisë Demokratike Turke të Kosovës – dega në Prizren (KDTP), Sevilay Igci-Hapçi, është zgjedhur kryesuese e Komitetit për Komunitete në këtë komunë.

Lajmi është bërë i ditur nga KDTP, të cilët me këtë rast, i kanë uruar suksese kryesueses së sapo emëruar në detyrën e saj të re.

Në një postim në Facebook, Igçi-Hapçi ka falënderuar anëtarët e Kuvendit dhe përfaqësuesit e komuniteteve për mbështetjen, si dhe është zotuar që do ta ushtrojë këtë detyrë me përgjegjësi për krijimin e kushteve më të mira për të gjitha komunitetet e Prizrenit.

“I falënderoj nga zemra të gjithë anëtarët e Kuvendit dhe përfaqësuesit e komuniteteve që më mbështetën për zgjedhjen time si Kryesuse e Komitetit për Komunitete. Dëshiroj të theksoj se këtë detyrë do ta ushtroj me përgjegjësi për të gjitha komunitetet tona. Së bashku do të vazhdojmë punën për Prizrenin tonë. Ju faleminderit për mbështetjen tuaj”, shkruan kryesuesja Igci-Hapçi.

Previous article
Nënkampioni kundër kampionit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne