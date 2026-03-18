Policia shpall në kërkim këta persona: Dyshohen për faj3de, privim i kundërligjshëm i lirisë dhe detyrim në Prizren (FOTO)

By admin

Në fotot e publikuara të katër të dyshuarve për fajde, privim i kundërligjshëm i lirisë dhe detyrim, Policia kërkon ndihmën e qytetarëve në lokalizimin e Bruno Kuzhnini, Gjon Kuzhnini, Elson Kuzhnini dhe Egzon Reshanin.

“Bazuar në autorizimin e Prokurorisë themelore në Prizren, katër personat e dyshuar, fotot e të cilëve janë publikuar, shpallen në kërkim nga Policia e Kosovës, pasi që dyshohen për kryerjen e veprave penale; Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e policisë.

Çdo informacion lidhur me personat në kërkim trajtohet me konfidencialitet të plotë dhe mund të dërgohet në adresën elektronike [email protected], ose në numrat e telefonit: 192 ose 080019999.

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "PERSON ?E ?E BRUNO KUZHNINI Vepra penale Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328". Çdo informacion lidhur me rastin, përfshirë personat në kërkim, mund dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com 192 1920SE080019999 OSE 0800 19999 RAPORTO 192 APO P?RMES APLIKACIONIT: LAJMERO POLICINE"

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "POLICE PERSON ?E KERKIM GJON KUZHNINI Vepra penale Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328". Çdo informacion lidhur me rastin, përfshirë personat në kërkim, mund dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com 192 OSE 0800 19999 RAPORTO 192 APO PERMES APLIKACIONIT: LAJMERO POLICINE"

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "OLICES PERSON ?E KERKIM ELSON KUZHNINI Vepra penale Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328 Çdo informacion lidhur me rastin, përfshirë personat ne kërkim, mund dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com 192 OSE 0800 19999 RAPORTO 192 APO PERMES APLIKACIONIT: LAJMERO POLICINE"

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "POLICE PERSON ?E KERKIM EGZON RESHANI Vepra penale Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328" Çdo informacion info lidhur me rastin, përfshirë personat në kërkim, mund dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com 192 OSE 0800 19999 RAPORTO 192 APO PERMES APLIKACIONIT: LAJMERO POLICINE"

Previous article
Ndahet nga jeta arkeologu Luan Koçbashliu

Më Shumë

Fokus

Ndeshje pa shikues dhe gjobë e majme për Lirinë

Pas ndeshjes Liria-Vushtrria dhe inicimit të procedurës disiplinore nga KG, KDE ka marrë sot vendimin për parregullsitë në atë duel. VENDIMI I KDE: I.KF “Liria“. Lëshim...
Lajme

Krasniqi takon Taskforcën komunale për mbrojtjen e mjedisit në Malishevë

Në Malishevë është mbajtur një takim pune i Taskforcës komunale për mbrojtjen e mjedisit, e cila është formuar me vendim të kryetarit të komunës,...

Nait Hasani kërkoi nga Apeli dënimin e Gavrilo Milosavleviqit dhe gardianëve të tjerë

Spitali i Prizrenit dhe ‘Hidroregjioni Jugor’ diskutojnë për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe infrastrukturës teknike

Totaj: Komunat ende nuk e kanë në dispozicion buxhetin e vitit 2026

Arrestohet Gjesti, dyshohet për armëmbajtje pa leje

P.C Prizreni mposht Istogun, mbetet lider

Korisha përkujton 27-vjetorin e Betejës së Kabashit

Përkujtohet Komandant Guri

Përkujtohet Beteja e Kabashit në Prizren – një nga betejat më heroike të UÇK-së

Totaj priti Igballe Rogovën/Do të forcojmë mekanizmat kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore

“Me armë në studio pas mosmarrëveshje rreth një borxhi”- Ja si ndodhi rasti ku Gjesti mbeti i arrestuar

Gjykata ia cakton Gjestit 30 ditë paraburgim

Rreth 700 mijë euro dëm nga fajdeja, një i arrestuar e katër persona në kërkim në Prizren

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Arrestohet një person në Prizren, i gjenden marihuanë, kokainë dhe një thikë

