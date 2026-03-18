Policia shpall në kërkim këta persona: Dyshohen për faj3de, privim i kundërligjshëm i lirisë dhe detyrim në Prizren (FOTO)

Në fotot e publikuara të katër të dyshuarve për fajde, privim i kundërligjshëm i lirisë dhe detyrim, Policia kërkon ndihmën e qytetarëve në lokalizimin e Bruno Kuzhnini, Gjon Kuzhnini, Elson Kuzhnini dhe Egzon Reshanin.
“Bazuar në autorizimin e Prokurorisë themelore në Prizren, katër personat e dyshuar, fotot e të cilëve janë publikuar, shpallen në kërkim nga Policia e Kosovës, pasi që dyshohen për kryerjen e veprave penale; Fajdeja nga neni 331, Privimi i kundërligjshëm i lirisë neni 193 dhe Detyrimi nga neni 328 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e policisë.
Çdo informacion lidhur me personat në kërkim trajtohet me konfidencialitet të plotë dhe mund të dërgohet në adresën elektronike [email protected], ose në numrat e telefonit: 192 ose 080019999.
