Sulm fizik në fshatin Babindoll të Rahovecit: Tre të arrestuar, viktima dërgohet në spital

By admin

Tre persona në fshatin Babindoll të komunës së Rahovecit, dyshohet se kanë sulmuar fizikisht një person tjetër, duke i shkaktuar lëndime trupore që kanë kërkuar ndërhyrje të menjëhershme mjekësore.

Viktima është transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë trajtimin e nevojshëm.

Ndonëse rrethanat dhe motivet që çuan deri te ky konflikt mbeten ende të paqarta, Policia e Kosovës ka reaguar me shpejtësi duke bërë identifikimin dhe arrestimin e personave të dyshuar.

Pas shoqërimit në stacionin policor, me urdhër të Prokurorit të Shtetit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.

Ndaj tyre pritet të iniciohen procedurat përkatëse ligjore konform Kodit Penal.

Organet e rendit kanë nisur një hetim të detajuar për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje. Aktualisht, njësitet hetimore janë duke punuar në mbledhjen e dëshmive dhe provave që do të sqarojnë rrjedhën e plotë të sulmit./Sinjali

 

Nafta në Kosovë arrin deri në 1.60 euro për litër

Çmimi i naftës në tregun me pakicë në Kosovë ka arritur deri në 1.60 euro për litër këtë të hënë. Sipas kryetarit të Shoqatës së...
Lajme

Hapet Qendra e re e Mjekësisë Familjare në Kijevë

Në fshatin Kijevë të Malishevës ka filluar punën Qendra e re e Mjekësisë Familjare (QMF), e cila do të ofrojë kushte moderne dhe shërbime...

Totaj uron Fitër Bajramin: Solidariteti dhe vlerat njerëzore na bëjnë më të bashkuar

Totaj uron Bashkimin për titullin kampion në Ligën Unike të femrave

Urimi i Xheladinit për Fitër Bajram: Paqe dhe harmoni në familjet tuaja

QKMF-ja në Prizren pranon donacion me pajisje mjekësore

Suhareka triumfon në Prizren

Besniku i Drinit të Bardhë operohet me sukses

Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

Sot varroset Asllan Musliu në Prizren, njëri nga viktimat e aksidentit tragjik në Austri

Totaj priti Igballe Rogovën/Do të forcojmë mekanizmat kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore

Rreth 700 mijë euro dëm nga fajdeja, një i arrestuar e katër persona në kërkim në Prizren

Arrestohen dy persona në Prizren, policia u gjen 6.70 gramë marihuanë

Aroma e pitalkës që tradicionalisht përcjell darkat e Ramazanit në Prizren

Orhan Bislimaj nga UÇK-ja në kryeimam të Prizrenit – rrëfen emocionet e luftës dhe paqes

Gërvalla për Avdylin: Është impulsiv, do diskutojë me të

