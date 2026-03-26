Nxënësi i shkollës dyshohet se është sulmuar nga kujdestarja e klasës në Prizren, intervistohet nga policia

By admin

Një nxënës i një shkolle fillore në Prizren dyshohet se është sulmuar fizikisht nga kujdestarja e klasës së tij.

Ngjarja thuhet se ka ndodhur më 24 mars, ndërsa rasti është raportuar në Polici një ditë më vonë nga prindi i nxënësit.

Sipas ankuesit, mësuesja kujdestare dyshohet se e ka goditur nxënësin disa herë në fytyrë.

Nxënësi ka kërkuar ndihmë mjekësore dhe posedon raport për lëndimet e marra.

E dyshuara është intervistuar nga policia, ndërsa me udhëzim të Prokurorit të Shtetit, rasti është cilësuar si "lëndim i lehtë trupor" dhe është proceduar në procedurë të rregullt.

