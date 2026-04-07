Marca: Lotët e një “luftëtari”

Fitorja e Mallorcas kundër Real Madridit nuk do të mbahet mend vetëm për rezultatin, por edhe për mënyrën se si ndodhi, shkruan Marca.
Sulmuesi kosovar Vedat Muriqi shënoi golin e fitores në sekondat e fundit, por momenti që la mbresa më të thella ishte reagimi i tij emocional pas golit: ai qau para tifozëve në stadiumin Son Moix, duke çliruar dhimbjen dhe stresin që kishte grumbulluar gjatë javëve të fundit.
Lotët e tij ishin një moment çlirmi, ndërsa stadiumi shpërtheu në delir dhe brohoriti emrin e tij, shkruan mediumi i njohur spanjoll.
Ky moment erdhi pas një periudhe të vështirë për Muriqin. Penalltia e humbur kundër Elches e kishte lënë ekipin në zonën e rënies nga kategoria dhe ëndrra e tij për të luajtur në një Kupë Bote me Kosovën ishte shuar pas ndeshjes kundër Turqisë.
Por goli spektakolar ndaj Real Madridit jo vetëm që ngriti Mallorkën nga vendi i fundit, por edhe riktheu besimin dhe shpresën për mbijetesën në La Liga.
Trajneri argjentinas i Mallorcas, Demichelis, lavdëroi sulmuesin pas ndeshjes, duke vënë në dukje karakterin dhe forcën e tij.
“Muriqi po vuan, por është një luftëtar. Historia e tij që nga fëmijëria tregon se ai di të përballojë presionin dhe vështirësitë. Pas penalltisë kundër Elches, ai u rikuperua shpejt dhe performanca e tij ishte e jashtëzakonshme”, deklaroi ai.
Muriqi ka kaluar një fëmijëri shumë të vështirë në Prizren, Kosovë, pak para shpërthimit të Luftës së Kosovës, kujton Marca.
Ai e njohu urinë dhe dhimbjen, duke filluar të luante futboll që në moshën pesëvjeçare. Në moshën 15-vjeçare, la shkollën për të punuar dhe për të luajtur futboll, ndërsa dy vjet më vonë nisi karrierën e tij profesionale në Turqi, duke i dhënë hov të vërtetë karrierës së tij.
Pas golit ndaj Real Madridit, Muriqi u shpreh i emocionuar: “Edhe pse nga jashtë mund të dukem i ashpër dhe i shëmtuar, unë jam gjithashtu njeri dhe ndonjëherë emocionet dhe nervat më mposhtin”.
Ky moment tregon se edhe luftëtarët më të fortë kanë të drejtë të qajnë dhe se lotët e tyre nuk vlejnë vetëm për ndjenjat, por edhe për triumfin e arritur.
Marketing
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren