Zjarr në një fabrikë në Prizren, një punëtor dërgohet në spital – dëmi rreth 400 mijë euro

Një zjarr i madh ka shpërthyer sot rreth orës 03:00 të mëngjesit në një fabrikë në fshatin Mushnikovë të Prizrenit.
Rastin për Klankosova.tv e ka konfirmuar Shaqir Bytyqi, zëdhënësi i policisë për këtë rajon. Bytyqi deklaroi se si shkak i tymit, një punëtor i fabrikës në fjalë u dërgua për trajtim në Emergjencë.
“Sipas mjekut kujdestar nuk ka pësuar lëndime të dukshme”, deklaroi Bytyqi.
Ai theksoi se dëmet sipas deklarimit të pronarit janë të konsiderueshme dhe kapin shifrën e 400 mijë eurove.
“Sipas informatave të grumbulluara nga dëshmitarët dhe pronari i fabrikës, dyshohet se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një makineri që përdoret për thithjen e pluhurit”, theksoi ai për Klankosova.tv.
“Patrulla policore i është përgjigjur menjëherë rastit, së bashku me njësitë e zjarrfikësve, të cilët kanë arritur ta lokalizojnë dhe shuajnë zjarrin, duke e vënë situatën plotësisht nën kontroll. Në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe Hetuesi i Stacionit Policor në Prizren si dhe njësia e Krim-Teknikës. Lidhur me rastin është njoftuar Sektori i Hetimeve Rajonale si dhe Prokurori i Shtetit, me urdhër të të cilit është iniciuar rasti “Incident zjarri””, shtoi Bytyqi.
Zëdhënësi i policisë tha se rasti po hetohet për të kuptuar shkaqet e zjarrit.
