Klea Gashi, MVP e finales në Kupën U18

Klea Gashi, me 26 pikë të shënuara, ishte liderja e KBF Bashkimit në fitoren e madhe në Kupën U18
Bashkimi është shpallur fituese e Kupës së Kosovës U18 në konkurrencën e femrave, pas fitores në finale ndaj Pressingut nga Peja me rezultat 77:51.
Basketbollistja Klea Gashi ishte figura kryesore e finales, duke u shpallur MVP e ndeshjes, raporton PrizrenPress.
Ajo shkëlqeu me 26 pikë të shënuara, duke udhëhequr ekipin drejt triumfit dhe duke vendosur ritmin e lojës gjatë gjithë takimit.
Me këtë paraqitje, Gashi konfirmoi rolin e saj vendimtar në suksesin e Bashkimit U18, i cili e mbylli sezonin me trofe të rëndësishëm në kategorinë e të rejave./PrizrenPress.com/
