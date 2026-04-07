20.1 C
Prizren
E martë, 7 Prill, 2026
type here...

Sport

Klea Gashi, MVP e finales në Kupën U18

By admin

Klea Gashi, me 26 pikë të shënuara, ishte liderja e KBF Bashkimit në fitoren e madhe në Kupën U18

Bashkimi është shpallur fituese e Kupës së Kosovës U18 në konkurrencën e femrave, pas fitores në finale ndaj Pressingut nga Peja me rezultat 77:51.

Basketbollistja Klea Gashi ishte figura kryesore e finales, duke u shpallur MVP e ndeshjes, raporton PrizrenPress.

Ajo shkëlqeu me 26 pikë të shënuara, duke udhëhequr ekipin drejt triumfit dhe duke vendosur ritmin e lojës gjatë gjithë takimit.

Me këtë paraqitje, Gashi konfirmoi rolin e saj vendimtar në suksesin e Bashkimit U18, i cili e mbylli sezonin me trofe të rëndësishëm në kategorinë e të rejave./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Hedh mbeturina në hapësirë publike, gjobitet me 200 euro dhe detyrohet t’i pastrojë në Suharekë
Next article
The Guardian: Muriqi nga dhimbja me Kosovën te hero i Mallorcas ndaj Real Madridit

Më Shumë

Fokus

Pianistja Riola Susuri përfaqëson Prizrenin në koncert gala në Madrid

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne