Sport

Xhevat Susuri vazhdon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

By admin

Futbollisti Xhevat Susuri do të vazhdojë të jetë pjesë e Lirisë edhe për tre sezonet e ardhshme.

Klubi prizrenas ka njoftuar se Susuri ka nënshkruar kontratë të re trevjeçare, duke konfirmuar vazhdimësinë e bashkëpunimit me njërin prej futbollistëve të dalë nga akademia e klubit.

Sipas njoftimit të Lirisë, Susuri është shembull i përkushtimit dhe besnikërisë ndaj fanellës bardhezi, ndërsa me punën, karakterin dhe kontributin e tij konsiderohet një pjesë e rëndësishme e projektit të klubit për sezonet në vijim.

Me vazhdimin e kontratës së Xhevat Susurit, Liria vazhdon të mbështetet te futbollistët e dalë nga akademia e saj, duke synuar ruajtjen e bërthamës së skuadrës për sfidat e ardhshme./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Atdheu me qira
Next article
Shpejtim Totaj, pjesë e Drinit të Bardhë edhe në sezonin e ardhshëm

Më Shumë

Fokus

Shaqir Totaj: Kurti ndryshon qëndrime dhe nuk i mban premtimet

Nënkryetari i PDK-së, Shaqir Totaj, ka folur për zhvillimet politike pas zgjedhjeve të 7 qershorit, duke u fokusuar në procesin e formimit të institucioneve...
Fokus

Paraburgim për shoferin e kamionit të betonit që shkaktoi vdekjen e punëtorit të Prizren

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për shoferin e kamionit të betonit nga i cili u shkaktua vdekja...

Kuvendi i Prizrenit miraton Kornizën Afatmesme Buxhetore 2027-2029

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Ballkani përmbyll fazën përgatitore në Bansko

Theren me thikë dy 19-vjeçarë në Prizren

KEDS-i me punime në rrjet, reduktime në Prizren

Sindikata e Policisë ngushëllon familjen e policit Rexhep Gashi, që humbi jetën gjatë detyrës në Vërmicë

Drilon Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë edhe për sezonin e ri

Rramanaj i qëndron besnik Prizrenit, mbrojtësi mbetet pjesë e projektit të ri

KF Drini i Bardhë vazhdon bashkëpunimin me trajnerin Robert Gjeraj

Amarildo Bakaj demolon Ivanoviqin – fitore me nokaut në raundin e dytë

Përplaset me trotinet një këmbësor në Prizren, i lënduari dërgohet në QKUK

E mërkurë me mot jostabil: Shi, diell e shkarkime rrufesh

Banorët nisin të mblidhen për protestë – Pacolli iu tha se do të diskutojë me ta për laurën në rrugën për në Prevallë

Gjendet në “Shatërvan” fëmija 4-vjeçar i raportuar si i zhdukur në Prizren

Lajmet e Fundit