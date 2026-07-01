Lajme

Prizreni hap oborret e pesë shkollave për parkim falas gjatë sezonit veror

By admin

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se, nga dita e sotme deri më 23 gusht 2026, do të lejohet hyrja dhe shfrytëzimi pa pagesë i oborreve të pesë shkollave si hapësira parkingu për bashkatdhetarët dhe qytetarët.

Sipas njoftimit, për parkim do të jenë në dispozicion oborret e shkollave “Lidhja e Prizrenit”, “Gjon Buzuku”, “Emin Duraku”, “Motrat Qiriazi” dhe “Dëshmorët e Zhurit” në Zhur.

“Lejohet hyrja dhe shfrytëzimi pa pagesë i oborreve të shkollave ‘Lidhja e Prizrenit’, ‘Gjon Buzuku’, ‘Emin Duraku’, ‘Motrat Qiriazi’ dhe ‘Dëshmorët e Zhurit’ në Zhur, si hapësira parkingu për automjetet e bashkatdhetarëve dhe qytetarëve të tjerë të Komunës së Prizrenit”, thuhet në njoftim.

Komuna ka uruar bashkatdhetarët për pushime të këndshme dhe një qëndrim sa më të bukur pranë familjeve të tyre, duke i mirëpritur në Prizren gjatë sezonit veror./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe veprimtari Elbasan Xhezair Shoshaj
Next article
“Heshtja nuk është përgjigje institucionale”, reagon EC Ma Ndryshe ndaj Komunës së Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Prizren: Arrestohet i dyshuari që i vodhi qengjat dhe i shiti te dikush tjetër

Dy ditë më parë, rreth orës 13:00, hetuesit policorë nga Stacioni Policor Prizren Veri kanë identifikuar dhe kanë lokalizuar të dyshuarin D. T., mashkull...
Fokus

Prizreni gati për spektaklin Kosovë – Shqipëri në basketboll

Palestra sportive “Sezai Surroi” në Prizren do të jetë nikoqire e një tjetër ngjarjeje të rëndësishme basketbollistike, ku më 2 korrik, me fillim nga...

Atdheu me qira

Kurtaj rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

LDK-ja në Rahovec kërkon zgjedhje të përgjithshme brenda partisë

Banorët nisin të mblidhen për protestë – Pacolli iu tha se do të diskutojë me ta për laurën në rrugën për në Prevallë

16-vjeçari Amar Bajraktari promovohet në ekipin senior të Prizrenit

Meriton Ismajli drejt Pejës?

Diskutohet progresi i Masterplanit të Hapësirave Publike të Prizrenit

Ballkani përmbyll fazën përgatitore në Bansko

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e mësimdhënësit, Ismet Reka

UPZ shpall konkursin për pranimin e studentëve për vitin akademik 2026/2027

Përleshje fatale në Dragash – një i vdekur, i dyshuari në arrati

Vrasja në Zlipotok të Dragashit: Viktimë imami i fshatit

Useini vazhdon me Lirinë edhe për sezonin e ri

Mbi 12 mijë turistë u futën në Shqipëri në 12 orët e fundit

Lajmet e Fundit