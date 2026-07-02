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Familja njofton për vdekjen e 26 vjeçarit që u godit nga rrufeja në Suharekë

By admin

Fatlind Bajselmani, 26-vjeç, vdiq të mërkurën pasdite pas goditjes që pranoi nga rrufeja në një zonë malore pranë Suharekës.

Familja Bajselmani njoftoi sot se varrimi i të ndjerit do të bëhet të enjten në ora 17:00, në varrezat e fshatit Maqitevë.

Vdekjen e 26-vjeçarit, siç njoftoi sot Policia e Kosovës, e konstatoi në vendin e ngjarjes një ekip mjekësor i Qendrës Klinike Mjekësore në Suharekë.

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