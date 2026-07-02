Sport

Peci transferohet te Liria, firmos kontratë dyvjeçare

By admin

Liria ka zyrtarizuar afrimin e mesfushorit Lulzim Peci, i cili ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me klubin prizrenas.

Peci, 24 vjeç, i bashkohet Lirisë nga Llapi, ndërsa gjatë karrierës së tij ka qenë pjesë edhe e Trepçës ’89.

Klubi bardhezi e konsideron mesfushorin një përforcim të rëndësishëm për sezonin e ri, duke vlerësuar përvojën, energjinë dhe cilësitë e tij në repartin e mesfushës.

“Me angazhimin, përkushtimin dhe potencialin e tij, besojmë se Lulzimi do të jetë një vlerë e shtuar për skuadrën dhe do të kontribuojë në objektivat tona për sezonin e ri”, thuhet në njoftimin e Lirisë.

Me transferimin e Pecit, Liria vazhdon përforcimin e skuadrës në prag të edicionit të ri./PrizrenPress.com/

Marketing

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
DokuFest shpall 10 projektet e përzgjedhura për Short Film Forum 2026
Next article
I pakënaqur me notat e fëmijës, prindi dyshohet se kërcënoi mësimdhënësen në Rahovec

Më Shumë

Lajme

Ndërron jetë Dr. Naser Oskaqak

Ka ndërruar jetë në moshën 66-vjeçare Dr. Naser Oskaqak, specialist i kirurgjisë së përgjithshme dhe mjek me një karrierë të gjatë në Spitalin e...
Sport

Kurtaj rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Liria ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me sulmuesin Albion Kurtaj, i cili ka nënshkruar kontratë të re trevjeçare me klubin prizrenas. Kurtaj vazhdon kështu rrugëtimin...

Subvencionet për kulturë në Prizren nxisin reagime, organizatat kërkojnë më shumë transparencë

Karnevalet Golden Eagle nisin në Suharekë

Prizreni gati për spektaklin Kosovë – Shqipëri në basketboll

Malisheva përballet sot me Rilski Sportist, pas fitores ndaj Sepsi OSK

Përleshje fatale në Dragash – një i vdekur, i dyshuari në arrati

Adnan Kanuriq zyrtarizohet te Malisheva

Pacolli: Nuk do të ketë vendim për rampën në Prevallë pa dialog me banorët

“Rock & Blues Music Festival” rikthehet me edicionin e katërt në Prizren

Drini i Bardhë ruan boshtin e skuadrës, rinovon me tre futbollistë

Arrestohet shoferi nga Shqipëria pas vdekjes së policit në kufi

Sonte krejt në Prizren për Kosovën, ndeshja parakualifikuese ndaj Shqipërisë për EuroBasket

FC Prizreni nis ristrukturim të thellë, fokus i madh te lojtarët vendorë

Kërkohet paraburgim ndaj dy të dyshuarve për rastin e vrasjes së imamit në Zlipotok të Dragashit

Useini vazhdon me Lirinë edhe për sezonin e ri

Lajmet e Fundit