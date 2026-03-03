14.9 C
Prizren
E martë, 3 Mars, 2026
type here...

Lajme

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

 

Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 19 aksidente me të lënduar dhe 26 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2579 trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 40 persona, prej të cilëve 5 i ka dërguar në mbajtje.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Ish-punëtorja e “Eurosig” ndalohet në Vërmicë pas tre vitesh në kërkim për ngacmim
Next article
Abrashi: PDK-ja po dëshmon mungesë parimesh në çështjen e zgjedhjes së Presidentit

Më Shumë

Fokus

Zihet në flagrancë duke vjedhur portofolin, arrestohet i dyshuari në Prizren

Është arrestuar një person në Prizren, pasi është kapur në flagrancë duke vjedhur portofolin e një personi në tregun e qytetit. I dyshuari me shtetësi...
Fokus

Suharekasi i dehur sulmon qytetarin dhe policin jashtë detyre

Një sulm fizik ka ndodhur së fundmi në qytetin e Suharekës. Në raportin e policisë bëhet me dije se i dyshuari nën ndikim të alkoolit...

Një burrë gjendet i vdekur pranë shtëpisë

Hiqet kufizimi i moshës për t’u emëruar asistent

582 vjet nga Besëlidhja e Lezhës

Gjimnazistët e “Hamdi Berisha” në garë me katër projekte në nivel vendi

Prizreni gati për spektaklin madhor sportiv 2026, nis më 5 mars

Jalen Riley – përforcimi i ri i Bashkimit

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

U mbajt tubim përkujtimor pas ndarjes nga jeta të profesorit Hajdar Mallaku

“Bereqeti” shpërndan hurma për punëtorët e administratës në Dragash

Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

Superliga në aksion me super ndeshje

Shuhet në moshën 79-vjeçare Mane Lumani, një nga shtyllat e 4 Parodistëve të Vlorës

Arrestohen 4 instruktorë të poligonit Dreni në Prizren, dyshohen për falsifikim

Malisheva drejt shërbimeve më të mira: Kastrati takim me drejtorët komunalë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne