58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 21 aksidente me të lënduar dhe 37 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2156 gjoba trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 15 persona, prej të cilëve 10 ka dërguar në mbajtje.

 

Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit
Gjoba për personat që hynë me vetura në parkun rekreativ të Suharekës

