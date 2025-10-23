Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit

Pas PDK-së renditet Lëvizja Vetëvendosje (LVV) me 12,882 vota dhe 9 asamblistë, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) zë vendin e tretë me 8,300 vota, që i sigurojnë 6 ulëse në kuvend.
Në vendin e katërt qëndron partia e Zafir Berishës, BDP, me 4,076 vota dhe 3 përfaqësues, ndërsa AAK dhe KDTP do të kenë nga 2 asamblistë secila. Partia Nisma arrin të sigurojë një ulëse.
Ndërkohë, gara për kryetar të komunës do të vendoset në balotazh më 9 nëntor, ku do të përballen Shaqir Totaj nga PDK dhe Artan Abrashi nga Vetëvendosje. Totaj kryeson me 26,383 vota, ndërsa Abrashi ka marrë 19,338, me një diferencë prej rreth 7 mijë votash.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren