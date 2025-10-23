Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka reaguar pas një rasti ku disa persona janë futur me automjete në zonën e parkut rekreativ të qytetit.
Ai ka bërë të ditur se për personat e përfshirë është njoftuar policia dhe se ndaj tyre do të ndërmerren masa ndëshkuese në përputhje me ligjin.
Muharremaj theksoi se hapësirat publike janë të destinuara për sportistë, fëmijë dhe qytetarë që i shfrytëzojnë sipas rregullave, duke bërë thirrje për respektim të ambienteve të përbashkëta.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Kryetari ka falënderuar qytetarët që raportuan rastin, duke nënvizuar rëndësinë e kujdesit të përbashkët ndaj pronës publike.
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/