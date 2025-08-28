33.4 C
Abrashi premton mbështetje për KB ‘Bashkimi’: Prizreni e meriton një kampion në basketboll

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka vizituar sot klubin e  basketbollit, KB “Bashkimi”, në kuadër të angazhimit të tij për mbështetje të sportit lokal dhe promovimit të të rinjve.

Ai u takua me menaxhmentin e klubit dhe lojtarët, duke vlerësuar përkushtimin e tyre të vazhdueshëm në ndërtimin e një ekipi gjithnjë e më konkurrues.

“KB ‘Bashkimi’ është më shumë se një klub – është një simbol i qytetit. Po rritet dhe forcohet çdo ditë falë përkushtimit të jashtëzakonshëm të menaxhmentit, lojtarëve dhe mbështetësve. Një vend të veçantë në këtë sukses e kanë tifozët e zjarrtë, ‘Arpagjik’t’, të cilët e meritojnë që gëzimin dhe pasionin e tyre ta festojnë me një Bashkim kampion”, u shpreh Abrashi.

Ai tha se sporti, përveç vlerave shëndetësore dhe edukative, është edhe një urë bashkimi për komunitetin, dhe se qyteti i Prizrenit ka të gjitha kapacitetet për të qenë një qendër e basketbollit në Kosovë.

“Prizreni është lider në shumë fusha – kulturë, arsim, turizëm – dhe po aq e meriton ta ketë edhe kampionin e basketbollit. Si kryetar i ardhshëm i komunës, do të jemi gjithmonë përkrah KB ‘Bashkimi’, për ta bërë këtë ëndërr realitet,” u shpreh Abrashi./PrizrenPress.com

