Afrim Tejeci: Prizreni ka nevojë për drejtorë me rezultate, jo me justifikime

By admin

Kryetari i Odës  së Prizrenit, Afrim Tejeci, ka reaguar lidhur me emërimet e pritshme të drejtorëve komunalë në Prizren, duke kërkuar që ato të bazohen në kritere profesionale dhe jo partiake.

“Së shpejti emërohen drejtorët komunalë në Prizren. Prizreni ka nevojë për drejtorë me rezultate, jo me justifikime. Qyteti ka nevojë për drejtues që dinë të rrisin buxhetin, të sigurojnë fonde dhe projekte nga BE-ja dhe organizata ndërkombëtare”, ka deklaruar Tejeci.

Ai ka kritikuar praktikat e deritanishme, duke thënë se “kur një drejtor thotë ‘kam pasur buxhet të vogël’ dhe nuk ka siguruar asnjë fond shtesë, kjo flet vetë”.

Tejeci ka paralajmëruar se emërimet partiake pa kritere profesionale nuk sjellin zhvillim, duke shtuar se Prizreni ka njerëz me dije, përvojë dhe performancë që duhet të udhëheqin institucionet.

Gjatë fushatës, Tejeci kishte shprehur hapur mbështetjen për kandidatin e PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili në balotazh u përkrah edhe nga LDK-ja./PP/

