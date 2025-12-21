3.4 C
Afro 100 aksidente për një ditë në Kosovë

By admin

Policia e Kosovës ka njoftuar për 91 aksidente trafiku të ndodhura për 24-orë në vend.

Sipas stastistikave të raportit policor, 49 prej tyre janë shënuar me dëme materiale, ndërsa 42 aksidente me të lënduar, përcjell Klankosova.tv

Sakaq, janë shqiptuar 1454 gjoba trafiku, si dhe janë arrestuar dhjetë persona, e 5 të tjerë janë dërguar në mbajtje.

 

