3.4 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Tentohet të digjet një restorant në Prizren, policia në kërkim të dyshuarve

By admin

Policia e Kosovës ka nisur hetimet lidhur me një rast të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në fshatin Reçan të Prizrenit.

Ngjarja ka ndodhur në intervalin kohor nga ora 00:30 deri në 03:15, kur autoritetet janë njoftuar se persona të panjohur kanë tentuar t’i vënë flakën një restoranti.

Express Kredi nga BiCredit

Sipas njoftimit policor, në afërsi të restorantit është gjetur edhe një mjet shpërthyes me fitil ndezës. Njësia e specializuar për trajtimin e mjeteve shpërthyese (IEDD) ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar se bëhet fjalë për një mjet të punuar në mënyrë artizanale.

Po ashtu, dyshohet se edhe rreth një javë më parë ka pasur një tentativë të ngjashme për zjarrvënie ndaj të njëjtit objekt. Për fat, nuk raportohet për persona të lënduar.

Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente, ndërsa policia po punon për identifikimin e të dyshuarve dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt
Next article
Afro 100 aksidente për një ditë në Kosovë

Më Shumë

Fokus

E dhimbshme: Vajza 8-vjeçare dërgohet pa shenja jete në Emergjencën e Suharekës

Një vajzë 8-vjeçare është dërguar pa shenja jete mbrëmë nga Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Suharkën në repartin e Emergjencës në Suharekë. Këtë e...
Sport

Mesjava sjell super përballje në ProCredit Superligë

Të mërkurën dhe enjten zhvillohen ndeshjet e javës së 12-të të ProCredit Superligës. Në këtë mesjavë priten shumë përballje interesante, me elitën e basketbollit,...

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Vjedhje e rëndë në Prizren, një personit i grabiten para të gatshme e stoli ari nga vetura, policia heton rastin

Kurti hap fushatën zgjedhore në Prizren

Kryeqytetasit fitojnë ndaj kuqezinjve në Prizren

41 aksidente e mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Viti i humbur dhe “epopeja” mashtruese e A.K

Therje me thikë në Prizren, arrestohet i dyshuari për tentim vrasje

Diaspora ia mësyn Kosovës, kjo është gjendja në pikat kufitare 

Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Po restaurohet Kulla e Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

U paralajmërua për acar dhe temperatura deri në -20 gradë për fundvit në Kosovë, reagon IHMK

Kuvendi i të Rinjve i Prizrenit shënon 9-vjetorin e themelimit

Kampionët bindës në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne