3.4 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Diaspora ia mësyn Kosovës, kjo është gjendja në pikat kufitare 

By admin

 

Kjo ka bërë që të krijohen pritje të gjata dhe kolona në disa pika kufitare.

Sipas Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar, pritjet më të mëdha variojnë te “Dheu i Bardhë” nga 30-40 minuta, ndërsa kolonat janë deri në 150 metra.

Sakaq, në pikat tjera kufitare pritjet variojnë nga 2 deri në 15 minuta.

Përditësimi i fundit është bërë në ora 10:25./

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Afro 100 aksidente për një ditë në Kosovë

Më Shumë

Fokus

Kamioni ndot asfaltin, kompania gjobitet me 1000 euro në Prizren

Pas ankesave të qytetarëve për ndotjen e asfaltit në rrugën “Besim Shala” nga kamionët e angazhuar në punime ndërtimore, patrulla e Stacionit Policor Prizren...
Kulture

‘Oda e Prizrenit’ organizon aktivitet për trashëgiminë dhe inovacionin në tekstil

Në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren u zhvillua sot aktiviteti “Mjeshtëria në Tekstil – Krijimi i një të Ardhme më të Mirë”,...

E dhimbshme: Vajza 8-vjeçare dërgohet pa shenja jete në Emergjencën e Suharekës

Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

Prizren, vazhdon pastrimi i kanalit kullues në Marash

Bedri Hamza e nis sot fushatën me tubim në Prizren

Selmanaj: Na vjen keq që Kosova po shkon sërish në zgjedhje, LDK-ja nuk është përgjegjëse për bllokadën

Elita e basketbollit me super sfida

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Po restaurohet Kulla e Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Bashkimi fiton në derbin prizrenas ndaj Junior 06

Rahoveci 029 forcohet para duelit me Vëllaznimit

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Bashkimi rikthehet te fitorja

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne