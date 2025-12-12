Aksident i rëndë në Autostradën “Ibrahim Rugova”, dyshohet për të vdekur

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën ”Ibrahim Rugova”.
Sipas pamjeve të siguruara nga televizioni plus në aksident janë përfshirë një veturë dhe një kamion.
Po ashtu dyshohet se në këtë aksident trafiku ka edhe të vdekur.
