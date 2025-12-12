7.4 C
Prizren
E premte, 12 Dhjetor, 2025
FokusSiguri

Aksident i rëndë në Autostradën “Ibrahim Rugova”, dyshohet për të vdekur

By admin

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën ”Ibrahim Rugova”.

Sipas pamjeve të siguruara nga televizioni plus në aksident janë përfshirë një veturë dhe një kamion.

Po ashtu dyshohet se në këtë aksident trafiku ka edhe të vdekur.

Aksident mes dy veturave në Rahovec (PAMJE)
Vdes një grua në aksidentin mes veturës e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”

