3.4 C
Prizren
E enjte, 11 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Aksident mes dy veturave në Rahovec (PAMJE)

By admin

Sipas pamjeve të “Rahovec n’fokus”, në aksident u përfshinë dy vetura.

Bazuar në këto pamje, në vendin e ngjarjes kanë mbërritur Policia dhe ambulanca.

Nuk dihet ende nëse ka të lënduar, derisa Klankosova.tv ka tentuar të kontaktojë me organet e rendit, mirëpo ende nuk ka pranuar ndonjë përgjigje.

Mund të jetë një imazh i makinë dhe rrugë

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Prizreni shpallet “Qyteti Evropian i Sportit 2026” në Parlamentin Evropian

Më Shumë

Fokus

Ngacmon të miturën në market në Prizren, i dyshuari rezulton i kërkuar për vjedhje

Një rast i rëndë i ngacmimit ndaj një të miture është raportuar mbrëmë në Prizren, ku hetuesit rajonalë kanë ndaluar një person që dyshohet...
Lajme

Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Kuvendari i ri i PDK-së, Tefik Tarashaj, ka dhënë sot betimin për herë të parë si anëtar i Kuvendit Komunal të Prizrenit, duke u...

Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Tallja e pushtetit me Gjergj Kastriotin dhe Nënën Terezë

LDK-ja në Prizren prezanton listën e kandidatëve për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani

Super ndeshje në Rahovec: Bashkimi mposhtet sërish

E diel e vranët, vende-vende riga shiu

Arrestohet 27-vjeçari në Rahovec, i gjendet armë dhe mbi 120 fishekë gjatë kontrollit në shtëpi

Rivitalizohet ‘Keji’ në Shatërvan

Kryeprokurori i Prizrenit pjesë e panelit të diskutimit mbi rolin e institucioneve arsimore në edukimin për barazi gjinore

Limaj thotë se do t’i bashkëngjitet PDK-së në Kuvend, e quan “fazë të dytë të bashkimit”

Prizreni shpallet “Qyteti Evropian i Sportit 2026” në Parlamentin Evropian

E shtunë e vranët, priten reshje shiu

13-vjeçari ther me thikë një 19-vjeçar pas një përleshje në një shkollë fillore në Prizren

Pensionohet legjenda e muzikës shqiptare, Ilir Shaqiri

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne