24.5 C
Prizren
E hënë, 25 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Aksident në rrugën Prizren–Dragash

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur të hënën në rrugën magjistrale Prizren–Dragash, mes një veture, një furgoni dhe një kamioni.

I njëjti pohoi se ka edhe persona të lënduar.

“Si pasojë e aksidentit, raportohet për persona të lënduar, si dhe për dëme materiale. Në vendngjarje kanë dalë njësitet e Emergjencës dhe të Policisë, të cilat janë duke menaxhuar me rastin dhe po kujdesen për normalizimin e qarkullimit rrugor”, ka thënë Bytyqi.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Hetimet lidhur me shkaqet e aksidentit janë në vazhdim. Klankosova.tv ka raportuar për aksidentin dhe ka siguruar pamje nga vendi ngjarjes, ky qytetarët thanë se kolonat kanë arritur deri në pesë kilometra.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Takimi me Isa Boletinin
Next article
Liria e Prizrenit zhvillon ndeshjen e parë të këtij sezoni në shtëpi

Më Shumë

Fokus

Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në rajonin e Prizrenit, ku një burrë është gjetur pa shenja jete në rrethana tragjike. Viktima është F....
Kulture

Totaj mirëpriti aktoret ndërkombëtare të shfaqjes “Femicid” në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot një grup aktorësh nga Bosnja dhe Hercegovina, Sanxhaku dhe Kosova, të cilët do të performojnë...

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Takimi me Isa Boletinin

Arrestohen dy persona në Prizren, sekuestrohen kokainë, marihuanë e para të gatshme

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

Të shtëna me armë zjarri në Suharekë, arrestohet një person

Sylejman Çoçaj, emri që nuk harrohet

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Prizreni nënshkruan marrëveshje granti me Këshillin e Evropës për projektin “Fuqizimi i Grave Lidere”

Kryeministri Kurti dhe ministri Murati vizituan fabrikën e prodhimit të lëngjeve “Aronica” në Prizren

Qytetarët e Rahovecit zgjedhin projektin për hapjen e lumit në Opterushë

Zhduket një person në Prizren, familjarët kërkojnë ndihmë

18 vjet nga shuarja e Faruk Begollit

Abrashi: 13 milionë euro për stadiumin e Prizrenit

‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne