Liria e Prizrenit zhvillon ndeshjen e parë të këtij sezoni në shtëpi

Liria do të zbresë në fushë të mërkurën për ndeshjen e parë para tifozëve të saj në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.
Bardhezinjtë do të përballen me KF Tefik Çangën, në një takim që shënon debutimin e tyre si vendas për këtë sezon, raporton PrizrenPress.
Fillimi i kampionatit për prizrenasit ka qenë me luhatje, pasi në ndeshjen e parë ata triumfuan si mysafirë kundër FC Rilindja 1974 me rezultat 1:3, ndërsa në takimin e dytë u mposhtën nga KF Trepça ’89 në Mitrovicë me shifrat 2:1./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/