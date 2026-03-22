Prizren
E diel, 22 Mars, 2026
Goditet nga vetura, vdes një 81 vjeçar në Piranë të Prizrenit

Lajmin e bëri të ditur zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

Ai tha se i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është ndaluar për procedura të mëtejme.

Ndërkaq policia është duke vazhduar hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

“Më datën 22.03.2026, rreth orës 18:30, është raportuar një aksident trafiku në magjistralen Prizren–Gjakovë, në fshatin Piranë, Prizren. Sipas informatave të para, një këmbësor është goditur nga një veturë gjatë tentimit për të kaluar rrugën. Si pasojë e lëndimeve të rënda trupore, këmbësori D.H., mashkull rreth 81-vjeçar, ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, gjë e cila është konstatuar nga ekipi mjekësor emergjent.”, tha Bytyqi.

“Njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është ndaluar për procedura të mëtejme. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Policia është duke vazhduar hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.”, shtoi ai.

Previous article
Trepça e mposht lehtësisht Yllin në Suharekë
Next article
Aktgjykim lirues, përforcon narrativën e luftës për liri dhe pavarësi

Zafir Berisha uron besimtarët myslimanë për Fitër Bajramin

Kryetari i Bashkimit Demokratik, Zafir Berisha, ka uruar besimtarët e fesë islame me rastin e festës së Fitër Bajramit. Ai bëri të ditur se sot,...
Lajme

Inspektorati dhe Policia inspektojnë lokacionet për mbeturina inerte në Malishevë

Drejtori i Inspektoratit në Komunën e Malishevë, Jakup Gashi, së bashku me inspektorët komunalë dhe komandantin e Stacionit Policor në Malishevë, Nazmi Zogaj, kanë...

Nis rritja e çmimeve në linjën Prishtinë-Prizren

Totaj viziton KBI-në e Prizrenit dhe uron besimtarët për Fitër Bajram

Akademi përkujtimore për Dr. Bujar Demirin në Spitalin e Prizrenit

“Ishte i ri”, Apeli ia zbut për 5 vjet dënimin të akuzuarit për krime lufte në Prizren

Krasniqi takon Taskforcën komunale për mbrojtjen e mjedisit në Malishevë

Bashkimi kampion i Ligës Unike për femra

Nafta në Kosovë arrin deri në 1.60 euro për litër

E dhimbshme, ky është i riu që vdiq sot në një aksident trafiku në Prizren

Kapet me drogë në Morinë 33-vjeçari nga Prizreni

Rahoveci përfundon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime

Besimtarët myslimanë sot festojnë Fitër Bajramin

Prizren, ndahet nga jeta mësuesja Nazan Hallaqi Kolshi

Bashkimi e liron Armstedin

Kuvendi i Prizrenit mblidhet më 30 mars

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

