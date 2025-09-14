18.7 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Albulena Balaj-Halimaj premton logopedë pa pagesë dhe mbështetje për grupet në nevojë

By admin

Kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Komunës së Prizrenit, Albulena Balaj Halimaj, ka prezantuar programin e saj zgjedhor në emisionin Debat Përnime, duke e bazuar atë në gjashtë pako zhvillimore që synojnë transformimin e qytetit përmes politikave sociale, arsimore dhe ekonomike.

Në fokus të programit të saj është ofrimi i logopedëve pa pagesë për fëmijët e Prizrenit, një shërbim që ajo e cilësoi si të domosdoshëm në kohën kur zhvillimi teknologjik po ndikon në vonesat e të folurit te fëmijët.

“Kemi tepër shumë nevojë për logoped, e ajo kushton. Ndërkohë që nga Komuna e Prizrenit do të ofrohet ky shërbim pa pagesë,” deklaroi Balaj Halimaj, duke e përfshirë këtë iniciativë në pakon “Prizreni për fëmijë”.

Ish-zëvendëskryeministrja në qeverisjen Hoti (2020–2021) prezantoi edhe angazhimet për nënat vetëushqyese, gratë viktima të dhunës, të moshuarit dhe rininë, duke premtuar qendra të dedikuara, mbështetje në sezonet e ngarkuara dhe hapësira kreative për të rinjtë.

“Prizreni për gratë, për të moshuarit, për rininë – janë pjesë e programit tonë që synon një qytet gjithëpërfshirës, me kujdes dhe respekt për çdo kategori,” tha ajo.

Programi i Albulena Balaj Halimaj mbështetet në disa pako kryesore:Sociale–Shoqërore, Arsim dhe Shëndetësi, Turizëm, Urbanizëm dhe Shërbime Publike.

Ajo është zotuar se nën udhëheqjen e saj, Prizreni do të jetë një qytet gjithëpërfshirës, me politika që synojnë kujdes për fëmijët, mbështetje për gratë dhe nënat vetëushqyese, shërbime për të moshuarit, si dhe hapësira kreative për rininë./Kllxo.com/

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec
Next article
Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

Më Shumë

Sport

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

Klubi i Hendbollit Rahoveci ka bërë një përforcim të rëndësishëm në prag të sezonit të ri, duke zyrtarizuar transferimin e hendbollistit të njohur të...
Fokus

Suhareka dhe Oda e Arkitektëve nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për zhvillim urban

Komuna e Suharekës ka njoftuar se ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit me Odën e Arkitektëve të Republikës së Kosovës (OARK). Ky memorandum ka për qëllim...

Rexhbeçaj: Krenaria jonë është më e fortë se urrejtja e gojëligëve

Arrestohet në kufi 65-vjeçari i dyshuar për vjedhjen e arkës së bamirësisë në xhaminë e Reçanit të Prizrenit

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

Superkupa në hendboll i takon Rahovecit

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

Asllani vendimtar, Shqipëria fiton 1-0 ndaj Letonisë dhe ruan ëndrrën për Botëror

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Punime të paligjshme në tokë publike – sekuestrohen eskavatori dhe kamioni në Dedaj të Hasit

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, prezanton planin për shëndetësi në rajonin e Hasit: Shërbime të përditshme për çdo lokalitet

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne