Lajme

Arben Gega: Suhareka, degë e vetme e PDK-së me rritje të votës në nivel vendi

Arben Gega, përfaqësues i degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Suharekë, ka falënderuar qytetarët për mbështetjen e tyre gjatë zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit.

Në një postim në rrjetin social Facebook, Gega ka theksuar se degë e Suharekës është e vetmja në të gjithë vendin që ka shënuar rritje në votën e rregullt vendore, me një përqindje prej 30 për qind më shumë në krahasim me zgjedhjet e kaluara.

“Ky është një rezultat që na jep motiv të ecim përpara. Faleminderit të gjithëve për përkrahjen tuaj”, ka shkruar Gega.

Ai ka theksuar gjithashtu rëndësinë e respektimit të rezultatit zgjedhor si pjesë e procesit demokratik.

Nis numërimi i votave të kandidatëve për deputetë
Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, nesër mban takimin e dytë publik

