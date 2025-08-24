Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Deputeti Dimal Basha nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar.
As Dimal basha i LVV-së nuk kaloi. Në sallë ishin të pranishëm 106 deputetë.
Vetëm 57 deputetë votuan për, kundër 25, dhe abstenim 24 deputetë.
Dy propozimet e para për sot ishin, Hekuran Murati i cili mori 55 vota, ndërsa po aq vota mori edhe kandidatura tjetër, Arbërie Nagavci.
As Arbërie Nagavci s’i merr votat për kryetare të Kuvendit
(E plotësuar, ora 11:34) Deputetja Arbërie Nagavci nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar.
Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Arbërie Nagavcin për kryetare të Kuvendit. As ajo nuk i ka marrë votat për të qenë në krye të kësaj pozite.
Murati nuk i merr votat e mjaftueshme për kryeparlamentar
(E plotësuar, ora 11:30) Deputeti Hekuran Murati nuk ka arritur as sot të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar.
Murati për të dytën herë në përpjekjen e 57-të të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës është propozuar në emër të Lëvizjes Vetëvendosje nga Donika Gërvalla. Megjithatë, edhe kësaj radhe nuk u arrit kuota e 61 votave.
Nga 106 deputetë të pranishëm për kandidaturën e Muratit votuan 55 deputetë, kundër 46 dhe 5 deputetë kanë abstenuar.
Një tjetër përpjekje për konstituim të Kuvendit
(E plotësuar, ora 11:05) Deputetët e zgjedhur do të mblidhen sot në vazhdimin e seancës konstituive, nga ora 11:00, e katërta kjo pas vendimit të Kushtetueses, sipas së cilës kandidati për kryetar të Kuvendit duhet të nominohet vetëm tri herë dhe procesi i votimit të bëhet në mënyrë të hapur.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren