24.4 C
Prizren
E diel, 24 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

By admin

Deputeti Dimal Basha nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar.

As Dimal basha i LVV-së nuk kaloi. Në sallë ishin të pranishëm 106 deputetë.

Vetëm 57 deputetë votuan për, kundër 25, dhe abstenim 24 deputetë.

Dy propozimet e para për sot ishin, Hekuran Murati i cili mori 55 vota, ndërsa po aq vota mori edhe kandidatura tjetër, Arbërie Nagavci.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

As Arbërie Nagavci s’i merr votat për kryetare të Kuvendit

(E plotësuar, ora 11:34) Deputetja Arbërie Nagavci nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar.

Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Arbërie Nagavcin për kryetare të Kuvendit. As ajo nuk i ka marrë votat për të qenë në krye të kësaj pozite.

Murati nuk i merr votat e mjaftueshme për kryeparlamentar

(E plotësuar, ora 11:30)  Deputeti Hekuran Murati nuk ka arritur as sot të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar.

Murati për të dytën herë në përpjekjen e 57-të të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës është propozuar në emër të Lëvizjes Vetëvendosje nga Donika Gërvalla. Megjithatë, edhe kësaj radhe nuk u arrit kuota e 61 votave.

Nga 106 deputetë të pranishëm për kandidaturën e Muratit votuan 55 deputetë, kundër 46 dhe 5 deputetë kanë abstenuar.

Një tjetër përpjekje për konstituim të Kuvendit

(E plotësuar, ora 11:05) Deputetët e zgjedhur do të mblidhen sot në vazhdimin e seancës konstituive, nga ora 11:00, e katërta kjo pas vendimit të Kushtetueses, sipas së cilës kandidati për kryetar të Kuvendit duhet të nominohet vetëm tri herë dhe procesi i votimit të bëhet në mënyrë të hapur.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet i dyshuari që shtiu me armë në Piranë të Prizrenit dhe dëmtoi kamerën e fqinjit
Next article
Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

Më Shumë

Lajme

Dështon edhe përpjekja e 55-të për konstituim, s`kalojnë Haxhiu e Gërvalla

Ka dështuar edhe përpjekja e 55-të për konstituimin e legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës. Në vazhdimin e parë të seancës konstituive pas aktgjykimit...
Fokus

Tre të arrestuar në Prizren pas sulmit ndaj gjashtë personave, sekuestrohet një armë zjarri

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar tre persona në Prizren, pasi të njëjti kanë sulmuar fizikisht gjashtë meshkuj kosovarë duke u shkaktuar...

Banorët e disa fshatrave të Prizrenit protestojnë pas një jave pa energji elektrike

Kërkohet ndihmë financiare për trajtimin mjekësor të Zarife Deçajt

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Organizata Ec Ma Ndryshe: Kryetari i Prizrenit të respektojë zotimin se askush me aktakuzë nuk do të jetë në qeverisje

Myrfet Shasivari, gazetari i Prizrenit që nuk u ndal kurrë

Ndahet nga jeta gazetari Artur Zheji

Kryeministri Kurti dhe ministri Murati vizituan fabrikën e prodhimit të lëngjeve “Aronica” në Prizren

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

Drini i Bardhë përforcohet me sulmuesin 19-vjeçar, Hamz Fetoshi

Vjehrri rrah nusen në Rahovec

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

LDK: Skandali me “Sarajin e Vjetër” zbulon qeverisjen klienteliste në Prizren

Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne