LajmeSiguri

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

By admin

Një person në Suharekë ka rënë në prangat e policisë pasi që i njëjti në rrjete sociale kishte postuar foto me armë.

Sipas raportit 24 orësh, nga i dyshuari është konsfikuar një armë zjarri me tetë copë fishekë.

I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

74 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

