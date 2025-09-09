27.6 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

By admin

Dibran Hoxhaj, i njohur si “Kobra”, i cili së bashku me katër persona të tjerë akuzohet për vrasjen e një të riu në lokalin “Kobra City” në Prizren, ka deklaruar se nuk e ka njohur asnjëherë viktimën.

Së bashku me Hoxhajn, për këtë rast akuzohen edhe Roland Susuri, Arben Vezaj, Burim Mazreku dhe Jesmir Badalli.

Prokuroria Speciale më 20 shkurt të vitit të kaluar, kishte ngritur aktakuzë kundër Dibran Hoxhajt, të njohur si “Kobra”, dhe të pandehurve Roland Susuri, Arben Vezaj, Burim Mazreku e Jesmir Badalli, për vrasjen e shtetasit të Shqipërisë në Prizren më 3 janar 2023.

Pronari i lokalit “Kobra City”, Dibran Hoxha, i dyshuari kryesor për vrasjen e 31-vjeçarit nga Kukësi i Shqipërisë, është një emër i njohur për organet e drejtësisë në Kosovë. Ai ka qenë i dënuar 16 herë dhe njihet me pseudonimin “Kobra”.

Gjykata Themelore në Prizren ka bërë të ditur se ndaj tij është ende aktive një lëndë për veprën penale “Lëndim i lehtë trupor”, sipas nenit 153, paragrafi 2 i Kodit Penal.

Më 29 qershor, Gjykata vendosi që tre të dyshuarve të tjerë – Arben Vezaj, Jesmir Badalli dhe Burim Mazreku – t’u zëvendësohej masa e paraburgimit me arrest shtëpiak dhe detyrim për paraqitje në stacion policor.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

Më Shumë

Lajme

Kryetari Latifi pret në takim Feride Rushitin

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi priti në zyrën e tij Feride Rushiti me bashkëpunëtorët e saj nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e...
Kulture

Adifete Shiti: Poezia për mua është zemra që flet në heshtje

Në një botë ku fjala shpesh humbet mes zhurmës, Adifete Shiti e ka zgjedhur poezinë si udhërrëfyes të shpirtit dhe si mjet për të...

Të shtënat me armë në aheng familjar, paraburgim për tre të dyshuarit në Prizren

Edhe nga një muaj paraburgim ndaj Nexhmi Krasniqit dhe 3 tjerëve nën dyshimin për detyrim, armëmbajtje pa leje dhe shmangie tatimi

Vendoset gurthemeli i stadiumit të ri në Suharekë

Albin Kurti propozohet për kryeministër

Kurti uron Zhegrovën për transferimin e madh te Juventusi

Latifi: Ndarja e 500 eurove për nëna ndikoi në rritjen e numrit të lindjeve në Rahovec

Mbrëmje magjike në “Fadil Vokrri”: Kosova triumfon ndaj Suedisë me rezultat 2:0

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Gashi: Shaqir Totaj do të rizgjedhet kryetar i Prizrenit

Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

Tre biznese të reja në Rahovec përfitojnë grante nga projekti INTEGRA

Nis Hardh Fest – festa e vjeljes së rrushit në Rahovec

Nxënësit njihen nga afër me punën e policisë në Prizren

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne