Arrestohet shoferi që e goditi për vdekje 38-vjeçaren në Gjonaj të Prizrenit

Nga pakujdesia dhe mospërshtatja e shpejtësisë, një shofer automjeti shkaktoi një aksident me fatalitet në fshatin Gjonaj të Prizrenit të martën.
Ai e goditi për vdekje me veturë një këmbësore 38-vjeçare.
Tani, shoferi është arrestuar dhe ndodhet në ndalim, tha sot Policia e Kosovës në raportin 24-orësh.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjtit derisa ishte duke drejtuar veturën, dyshohet se nga pakujdesia dhe mospërshtatja e shpejtësisë, ka shkaktuar aksidentin duke goditur viktimën femër kosovare e cila ishte duke kaluar rrugën”, tha Policia.
“Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport.
E aksidentuara për vdekje është identifikuar si Merita Hodaj, një 38-vjeçare nga Hasi i Prizrenit.
Familjarët njoftuan të martën se 38-vjeçarja do të varroset sot në orën 16:00 në varrezat e fshatit Kabash të Hasit.
