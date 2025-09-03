29.4 C
Arrestohet shoferi që e goditi për vdekje 38-vjeçaren në Gjonaj të Prizrenit

Nga pakujdesia dhe mospërshtatja e shpejtësisë, një shofer automjeti shkaktoi një aksident me fatalitet në fshatin Gjonaj të Prizrenit të martën.

Ai e goditi për vdekje me veturë një këmbësore 38-vjeçare.

Tani, shoferi është arrestuar dhe ndodhet në ndalim, tha sot Policia e Kosovës në raportin 24-orësh.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjtit derisa ishte duke drejtuar veturën, dyshohet se nga pakujdesia dhe mospërshtatja e shpejtësisë, ka shkaktuar aksidentin duke goditur viktimën femër kosovare e cila ishte duke kaluar rrugën”, tha Policia.

“Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport.

E aksidentuara për vdekje është identifikuar si Merita Hodaj, një 38-vjeçare nga Hasi i Prizrenit.

 

 

Familjarët njoftuan të martën se 38-vjeçarja do të varroset sot në orën 16:00 në varrezat e fshatit Kabash të Hasit.

 

