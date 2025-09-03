Kurti për kompaninë ‘Fe Plast’ në Prizren: Shembull i biznesit që ndërton besim dhe zhvillim

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar dje kompaninë ‘Fe Plast’ në Prizren, një ndërmarrje vendore që prej një dekade merret me prodhimin e roletave për dritare.
Vizita u zhvillua në shoqërinë e deputetëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Artan Abrashi — kandidat për kryetar të Komunës së Prizrenit — dhe Arbër Rexhaj.
“Fe Plast’ ka përjetuar një rritje të jashtëzakonshme gjatë pesë viteve të fundit, duke arritur të punësojë 110 punëtorë në dy ndërrime, me pagën minimale prej 650 euro. Kompania eksporton 80% të prodhimit në 24 shtete, përfshirë vendet e Ballkanit Perëndimor, Bashkimit Evropian, si dhe tregje të mëdha si Ukraina, Egjipti dhe Libia”, shkruan Kurti.
“Makineria e automatizuar e kompanisë është moderne dhe e prodhimit italian, duke e pozicionuar Fe Plast si një model të biznesit që punon, prodhon, eksporton dhe fiton”.
Kurti theksoi rëndësinë e mbështetjes institucionale për bizneset vendore, duke shtuar se “me Artan Abrashin në krye të komunës, përkrahjes qendrore do t’i bashkohet edhe kujdesi dhe mbështetja lokale”.
“Faleminderit për mikpritjen e ngrohtë dhe punën e palodhur. Fe Plast është dëshmi e potencialit të jashtëzakonshëm që ka ekonomia jonë kur përkrahet dhe zhvillohet me vizion”, u shpreh Kurti gjatë vizitës./PrizrenPress.com/
