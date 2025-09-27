14.1 C
Artan Abrashi në takim me gratë prizrenase – Iu bashkohet Albulena Haxhiu dhe motra e artistit të madh, Bekim Fehmiu

By admin

Kandidati për kryetar komune në Prizren, nga radhët e Lëvizjes Vertëvendosje Artan Abrashi sot ka takuar gratë prizrenase së bashku me nënkryetaren e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu.

Abrashi tha se i nderoi edhe motra e artistit të madh, Bekim Fehmiut.

