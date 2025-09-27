14.1 C
Prizren
E shtunë, 27 Shtator, 2025
type here...

Fokus

U përurua lapidari për dëshmorin Ilaz Javori në Llazicë të Malishevës

By admin

Në 27 vjetorin e rënies heroike të dëshmorit të kombit, Ilaz Javori, sot në fshatin Llazicë të Komunës së Malishevës u përurua lapidari i ngritur në nderim të tij.

Në ceremoninë e përurimit morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës,  Ekrem Kastrati, drejtues dhe zyrtarë komunalë, kryetari i OVL të UÇK-së në Malishevë,  Metush Kryeziu, bashkëluftëtarë, familjarë dhe qytetarë.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari Kastrati theksoi se vepra e Ilazit dhe e të gjithë dëshmorëve është sinonim i lirisë. “Falë sakrificës së tyre, ne sot jetojmë të lirë. Si institucione, jo vetëm që shprehim mirënjohje për këtë kontribut, por do të angazhohemi për ruajtjen dhe mbrojtjen e këtyre vlerave”, tha ai.

Kryetari i OVL të UÇK-së në Malishevë, z. Metush Kryeziu, vlerësoi lartë kontributin e dëshmorit dhe bashkëluftëtarëve të tij, duke theksuar se çdo rënie e tyre ishte motiv dhe forcë për vazhdimin e luftës.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Kujtime për dëshmorin ndau bashkëluftëtari i tij, Demush Krasniqi, ndërsa në emër të familjes, djali i dëshmorit, Taulant Javori, falënderoi Komunën e Malishevës dhe të gjithë ata që kanë kontribuar në ndërtimin e lapidarit, si dhe të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë ceremoni përkujtimore.

Marketing

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Artan Abrashi në takim me gratë prizrenase – Iu bashkohet Albulena Haxhiu dhe motra e artistit të madh, Bekim Fehmiu

Më Shumë

Fokus

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim ka shpallur listat e përfituesve për dy kategori të mbështetjes sociale për vitin 2025: shpërndarjen e druve të...
Lajme

Policia e Kosovës organizon sesion sensibilizues me nënat për parandalimin e ekstremizmit në Prizren

Zyrtarë policorë nga Drejtoria e Policimit në Bashkësi dhe Parandalim, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Kosovë, kanë zhvilluar sesionin e pestë sensibilizues...

Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup

Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Kontrabandë me migrantë, arrestohen dy persona të dyshuar në Prizren

Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Plagoset një i mitur në Kijevë të Malishevës

Rahoveci 029 pret Tiranën në miqësore kontrolluese

Aspekte të rezistencës antikomuniste në Shqipëri në vitet ‘50 nën prizmin e dokumenteve të CIA-s

Muharremaj: Do të ketë transport urban në Suharekë, QKMF, shkollë e çerdhe

Urim Zenelaj rikthehet te Prizreni

Limaj: Lagjja Arbana në Prizren e rreshtuar pas Albulena Balaj-Halimajt për kryetare

Prizren: Vidhet motoçikleta, policia e gjen dhe ia kthen pronarit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne