Totaj dhe Levent Bush së bashku takojnë bizneset e “Jeni Mahallës” në Prizren

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, i shoqëruar nga Levent Bushi dhe kandidatët për Kuvend, zhvilloi takime të ngrohta e mikpritëse me bizneset në lagjen “Jeni Mahallë”.
“Kemi qenë gjithmonë pranë bizneseve të qytetit tonë, por në mandatin e dytë mbështetja do të jetë edhe më e madhe, sidomos për bizneset e vogla dhe tradicionale që e bëjnë Prizrenin unik” – tha Kryetari Totaj.
Ai gjithashtu theksoi: “Lagjja Jeni Mahallë do të ketë një transformim të madh me projektin e ri të tregut të gjelbër dhe investimet infrastrukturore që kemi planifikuar. Kjo do të krijojë kushte më të mira për bizneset dhe qytetarët”.
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren