14.1 C
Prizren
E shtunë, 27 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Totaj dhe Levent Bush së bashku takojnë bizneset e “Jeni Mahallës” në Prizren

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, i shoqëruar nga Levent Bushi dhe kandidatët për Kuvend, zhvilloi takime të ngrohta e mikpritëse me bizneset në lagjen “Jeni Mahallë”.

“Kemi qenë gjithmonë pranë bizneseve të qytetit tonë, por në mandatin e dytë mbështetja do të jetë edhe më e madhe, sidomos për bizneset e vogla dhe tradicionale që e bëjnë Prizrenin unik” – tha Kryetari Totaj.

Ai gjithashtu theksoi: “Lagjja Jeni Mahallë do të ketë një transformim të madh me projektin e ri të tregut të gjelbër dhe investimet infrastrukturore që kemi planifikuar. Kjo do të krijojë kushte më të mira për bizneset dhe qytetarët”.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Muharremaj: Do të ketë transport urban në Suharekë, QKMF, shkollë e çerdhe
Next article
Artan Abrashi në takim me gratë prizrenase – Iu bashkohet Albulena Haxhiu dhe motra e artistit të madh, Bekim Fehmiu

Më Shumë

Fokus

Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

Drejtoria e Shërbimeve Publike njofton qytetarët se të enjten, më 25 shtator 2025, nga ora 06:00 deri në 12:00, do të zhvillohen punime për...
Sport

Urim Zenelaj rikthehet te Prizreni

Lojtari më i gjatë që ka prodhuar basketbolli i Kosovës pas lufte, Urim Zenelaj, do t’i rikthehet koshave këtë stinor, ndërsa KB Prizreni ka...

Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

Drini i Bardhë shpartallon Dukagjinin

Prizren: Vidhet motoçikleta, policia e gjen dhe ia kthen pronarit

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Liria – Istogu, sot në Prizren nga ora 15:00

Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë

Prizren, nisin punimet për heqjen e shtyllës elektrike në Transit të Ri

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

Emërime të reja në udhëheqësinë e Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Aspekte të rezistencës antikomuniste në Shqipëri në vitet ‘50 nën prizmin e dokumenteve të CIA-s

Dhunohet një grua në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne