33.4 C
Prizren
E enjte, 28 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Duda Balje: Një prej arsyeve që nuk e votova Dimal Bashën është se e barazoi Zotin me gjygym

By admin

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, para seancës se Kuvendit të Kosovës ku pritet përmbyllja e konstituimit, ka folur edhe për kryetarin e ri të Kuvendit, Dimal Bashën.

Balje ka thënë se një nga arsyet se pse nuk e ka votuar Bashën, ka qenë edhe një deklaratë e këtij të fundit për Zotin dhe krahasimin që e kishte bër me gjygymin e çajit.

“Ka pasur shumë arsye pse nuk e kam votuar Dimal Bashën, një prej tyre sepse e ka barazuar Zotin me gjygym”, ka thënë Balje./Express/

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?H ABI PLATINUM BANESA ME RERIDENCE PAP! ULILFL S'KE NEVOJE PER KEP?CE E KERR, VESH PAPUQET EDHE DEL. DESTINACIONET BRENDA MB: !...!!. ?? POLICIA 20 METRA SPITALI 50 METRA SHKOLLA 100 METRA ABI ÇARSHIA 200 METRA FURRA 10 METRA N? zemer të qytetit t? Prizrenit.?"?

Previous article
Protestë “non-stop” para Kuvendit, qytetari nga Prizreni u dërgon zarfa deputetëve me pyetje për bllokadën
Next article
Arrestohet një kosovar në Morinë, tentoi të fuste kanabis në Shqipëri

Më Shumë

Lajme

Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka vlerësuar lart figurën dhe kontributin e Ramë Bllacës, duke e cilësuar atë si një personalitet të...
Lajme

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Deputeti Dimal Basha nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar. As Dimal basha i LVV-së nuk kaloi. Në sallë ishin të pranishëm...

Gjuajti me armë zjarri, arrestohet i dyshuari në Suharekë

E kapën për fyti, ia mbyllën gojën – tre hajna tmerrojnë një shtetase të huaj në Prizren, i grabitën 2000 euro dhe telefonin

Ky është personi që dyshohet se u vetëvar në vilën e tij në Prizren

Prizreni gati për fillimin e vitit të ri shkollor

Limaj me uniformë të veteranit bën homazhe për nder të Ditës së Dëshmorëve të Brigadës 121 Ismet Jashari – Kumanova

Nenad Rashiq nuk merr vota të mjaftueshme, ndërpritet seanca

Balje: Kam shpresë që në këto 30 ditë dikush do të lëshojë pe

Rahovec/ I jepet lamtumira e fundit veteranit të UÇK-së, Afrim Malsori(Video)

MASHTI: 5,480 maturantë i nënshtrohen sot afatit të dytë të Maturës

Sot 27 vjet nga rënia e komandant Ismet Jasharit

Anton Quni takohet me Papa Leo XIV, ia dhuron një fotografi të Ibrahim Rugovës

FC Malisheva prezanton përforcimin e ri Assane Diatta

Arrestohet në Rahovec një burrë që ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes

Prizreni siguron hyrje falas për tifozët ndaj Trepçës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne