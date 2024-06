Efi Dhedhes zbulon futbollistin e Kombëtares që e ka ngacmuar disa ditë më parë!

Efi Dhedhes në Top Arena zbuloi më shumë për jetën e saj personale, por edhe për marrëdhënien me disa nga personazhet më të përfolur.

Do i futesh muzikës së shpejti?

Efi: Po, mirëpriteni, del në 27 korrik.. ça thua moj zemër. Nuk është e vërtetë, nuk kam lidhje me muzikën dhe dua të bëj gjëra që i shkojnë formatit tim.

A ke në plan për një shtatëzani?

Efi: Kur të vijë momenti, nuk bëhet shaka me këtë gjë…

A ke i vajtur Kiarës për urim për lindjen e vajzës?

Efi: Nuk i kam vajtur, por i kam nis një urim

Po Olta Gixharin e ke uruar?

Efi: Jo, por mund ta uroj edhe LIVE se është gjë shumë e bukur por më duket falso sepse unë nuk flas me atë, por e uroj edhe live: O Zot me jetë të gjatë dhe me të tretin ishallah.

A i ke shkruar Heidi Bacit pas finales.

Efi: Jo, por më ka pëlqyer shumë, do i thoja fjalët më të bukura.

Futbollisti Bajrami të ka shkuar tri ditë më parë ?

Efi: S’po flas më mirë.

