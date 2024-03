Filluan punimet në “Shatërvan” të Prizrenit

Sot, kanë filluar punimet në sheshin historik “Shatërvan” të Prizrenit.

Kryetari i Komunës, Shaqir Totaj tha se, ky projekt, do ta rikthejë pamjen e merituar dhe funksionalitetin e sheshit që e karakterizon zonën e vjetër të qytetit.

“Filluan punimet e shumëpritura për renovimin e sheshin historik “Shatërvan” të Prizrenit, që shënon fillimin e një transformimi që do ta rikthej pamjen e merituar dhe funksionalitetin e sheshit që e karakterizon zonën e vjetër të qytetit”, shkruan Totaj në Facebook.

“Faza fillestare përfshin heqjen e një pjese të kalldrëmit të vjetër që e ka zbukuruar sheshin deri tani, duke i hapur rrugë një infrastrukture moderne nëntokësore, gjithmonë duke e ruajtur shkëlqimin arkitektonik të Prizrenit, si dhe do ta rrisë joshjen vizuale të sheshit “Shatërvan”, por, edhe do ta sigurojë qëndrueshmërinë e tij për brezat që do të vijnë”./PrizrenPress.com/