Gjimnazi ‘Gjon Buzuku’ përuron tetë SMART Board

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren ka përfunduar me sukses projektin e pajisjes së tetë klasave me tabela të mençura (SMART Board), një hap i rëndësishëm drejt digjitalizimit dhe modernizimit të procesit mësimor.
Ceremonia e përurimit u zhvillua në ambientet e shkollës, në praninë e Ambasadorit të Republikës së Bullgarisë në Kosovë, Hristo Krajevski, kryetarit të Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, përfaqësuesve institucionalë, mësimdhënësve dhe nxënësve. Projekti u realizua falë mbështetjes së Ambasadës së Bullgarisë, e cila financoi pajisjen me SMART Board.
Sipas njoftimit të shkollës, pajisja e klasave me këtë teknologji interaktive synon të mundësojë një mësim më dinamike, inovativ dhe gjithëpërfshirës, duke kontribuar në forcimin e kompetencave digjitale të nxënësve dhe mësimdhënësve dhe duke përmirësuar cilësinë e procesit mësimor.
Drejtoresha e shkollës, Gylaj Shipkovica, shprehu mirënjohje ndaj Ambasadës së Bullgarisë dhe Komunës së Prizrenit për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar se kjo nismë përfaqëson një investim afatgjatë në digjitalizimin e shkollës dhe në modernizimin e arsimit./PrizrenPress.com/
