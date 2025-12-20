3.3 C
Gjimnazi ‘Gjon Buzuku’ përuron tetë SMART Board

By admin

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren ka përfunduar me sukses projektin e pajisjes së tetë klasave me tabela të mençura (SMART Board), një hap i rëndësishëm drejt digjitalizimit dhe modernizimit të procesit mësimor.

Ceremonia e përurimit u zhvillua në ambientet e shkollës, në praninë e Ambasadorit të Republikës së Bullgarisë në Kosovë, Hristo Krajevski, kryetarit të Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, përfaqësuesve institucionalë, mësimdhënësve dhe nxënësve. Projekti u realizua falë mbështetjes së Ambasadës së Bullgarisë, e cila financoi pajisjen me SMART Board.

Sipas njoftimit të shkollës, pajisja e klasave me këtë teknologji interaktive synon të mundësojë një mësim më dinamike, inovativ dhe gjithëpërfshirës, duke kontribuar në forcimin e kompetencave digjitale të nxënësve dhe mësimdhënësve dhe duke përmirësuar cilësinë e procesit mësimor.

Drejtoresha e shkollës, Gylaj Shipkovica, shprehu mirënjohje ndaj Ambasadës së Bullgarisë dhe Komunës së Prizrenit për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar se kjo nismë përfaqëson një investim afatgjatë në digjitalizimin e shkollës dhe në modernizimin e arsimit./PrizrenPress.com/

Kuvendi i të Rinjve i Prizrenit shënon 9-vjetorin e themelimit
“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

Fokus

Rahoveci me fitore të madhe ndaj Pejës

Rahoveci 029 shënoi fitore shumë të rëndësishme ndaj GO+ Peja me rezultat 83:71 (23:24, 21:17, 26:16, 13:14), në javën e 11-të të ProCredit Superligës,...
Lajme

Spitali i Prizrenit drejt transformimit, Vitia: Investim mbi 11 milionë euro

Ministri në detyrë i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka bërë të ditur se Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit po përjeton një transformim rrënjësor, falë investimeve...

Mesjava sjell super përballje në ProCredit Superligë

“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

Ramush Haradinaj: Aleanca krah Prizrenit!

Bashkimi mposht Trepçën në Mitrovicë

E trishtë! 12-vjeçares që vdiq në Spitalin e Prizrenit nesër i jepet lamtumira

Një nxënës theret me thikë në Prizren

Vdes ish-luftëtari i UÇK-së, Ilir Morina nga Malësia e Vogël e Rahovecit

Fest 64: Sonte në mbrëmje mbahet finalja e madhe, 23 këngëtarë garojnë për çmimin që i dërgon në Eurovizion

U paralajmërua për acar dhe temperatura deri në -20 gradë për fundvit në Kosovë, reagon IHMK

Nxënësit nga Peqani i Suharekës vizitojnë “Reporting House”, njihen me historinë bashkëkohore të Kosovës

Rrahman Perteshi – Punëtori më i dalluar i vitit

Zhduket një burrë në Suharekë

Kurti hap fushatën zgjedhore në Prizren

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Lajmet e Fundit

