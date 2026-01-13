Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) ka njoftuar hapjen e regjistrimeve për turneun Alley-Oop 3×3, i cili do të zhvillohet më 31 janar 2025 në Prizren, në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit.
Sipas FBK-së, në turne do të marrin pjesë deri në 10 ekipe seniore, me nga katër lojtarë për ekip, ndërsa ekipi fitues do të shpërblehet me 300 euro dhe do të sigurojë pjesëmarrje në turneun e nivelit republikan.
“Regjistrohuni për turneun e Alley-Oop në Prizren. Turneu zhvillohet më 31 janar 2025 në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit. Në këtë turne do të marrin pjesë deri në 10 ekipe seniore (deri në 4 lojtarë). Fito çmimin prej €300 dhe siguro pjesëmarrje në turneun e nivelit republikan”, njofton FBK, raporton PrizrenPress.
Ekipet e interesuara duhet të dërgojnë emrin e ekipit dhe qytetin, si dhe të dhënat e kapitenit (emri, mbiemri, data e lindjes, masa e fanellës, numri i telefonit), së bashku me të dhënat për lojtarët e tjerë, në adresën elektronike [email protected], deri më 23 janar, ora 17:00.
Turneu do të mbahet në Palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, ndërsa lojtarët e ProCredit Superligës nuk kanë të drejtë pjesëmarrjeje. Projekti organizohet nga Federata e Basketbollit e Kosovës në bashkëpunim me FIBA-n./PrizrenPress.com/
