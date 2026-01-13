3.3 C
Prizren
E martë, 13 Janar, 2026
Përkujtohet Prof. Dr.Sabahajdin Cena

By admin

Sot, në Amfiteatrin e Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, u mbajt Akademia Përkujtimore për Prof. Dr. Sabahajdin Cenën, e organizuar nga Fakulteti i Filologjisë me rastin e trevjetorit të ndarjes së tij nga jeta.

Në këtë akademi u nderua jeta dhe vepra akademike, shkencore dhe njerëzore e Prof. Dr. Sabahajdin Cenës, një personalitet i shquar i arsimit të lartë dhe i studimeve filologjike shqiptare. Me fjalë rasti dhe kumtesa përkujtimore u vlerësua kontributi i tij i çmuar në formimin e gjeneratave të studentëve dhe në zhvillimin e mendimit shkencor.

Në Akademinë Përkujtimore folën Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren, Prof. Dr. Menor Alishani, Kryetari i Komunës së Rahovecit, z. Smajl Latifi, si dhe profesorët Flamur Shala, Xhafer Beqiraj, Fikret Ramadani dhe Gjyle Totaj, të cilët sollën kujtime dhe vlerësime mbi figurën dhe veprën e Prof. Dr. Sabahajdin Cenës.

Në cilësinë e dekanes së Fakultetit të Filologjisë dhe si studiuese e veprës së tij, Prof. Asoc. Dr. Vjollca Dibra mbajti një fjalë të veçantë kushtuar librit “Proza popullore legjendare shqiptare”, duke theksuar rëndësinë shkencore dhe kontributin e kësaj vepre në studimet e folklorit dhe trashëgimisë kulturore shqiptare.

Në emër të familjes, me një fjalë prekëse u drejtua edhe mbesa e Prof. Dr. Sabahajdin Cenës, znj. Hygerta Ejupi, e cila falënderoi institucionin dhe të pranishmit për respektin dhe kujtesën e vazhdueshme ndaj veprës dhe figurës së tij.

Akademia Përkujtimore mblodhi kolegë, studentë, familjarë dhe dashamirë të veprës së Prof. Dr. Sabahajdin Cenës, duke reflektuar respektin institucional dhe shoqëror për trashëgiminë e tij akademike dhe kulturore.

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren
Totaj konfirmon pranimin e propozimeve të LDK-së për drejtorë të Ekzekutivit në Prizren

