3.8 C
Prizren
E martë, 13 Janar, 2026
type here...

Sport

Derbi në Mitrovicë

By admin

ProCredit Superliga vazhdon me super ndeshje edhe në mesjavë.

Të mërkurën do të zhvillohen dy ndeshje shumë interesante. Bora do të ndeshet me Rahoveci 029, skuadra që po përballen edhe në çerekfinalen e Kupës së Kosovës. Prishtinasit hyjnë në këtë përballje pas fitores së madhe ndaj Bashkimit në Prizren, derisa ‘Vreshtarët’ pas humbjes nga Golden Eagle Ylli. Prishtinasit kanë tetë gjashtë fitore e tetë humbje, kurse rahovecasit pesë fitore e nëntë humbje.

Vëllaznimi-Bashkimi është tjetër përballje interesante. Kuqezinjtë pas fitores ndaj GO+ Pejës synojnë fitoren e radhës në elitë, derisa Portokallezinjtë për tu rikthyer te fitoret. Skuadra kuqezi ka pesë fitore e nëntë humbje, derisa prizrenasit të kundërtën, nëntë fitore e pesë humbje.

Derbi i kësaj xhiro do të zhvillohet të enjten në Mitrovicë. Trepça me GO+ Pejën është një përballje shumë interesante në ‘Minatori’. Sfidat ndërmjet këtyre dy skuadrave kanë qenë gjithmonë interesante dhe kështu pritet edhe në këtë përballje. ‘Xehetarët’ janë në vendin e parë me 11 fitore e tri humbje, derisa verdhezinjtë në vendin e tretë me tetë fitore e gjashtë humbje.

Golden Eagle Ylli-Sigal Prishtina është një ndeshje që pritet të jetë e baraspeshuar dhe interesante. Therandasit kanë dy fitore radhazi në vitin 2026, derisa bardhekaltrit synojnë fitoren për tu ngritur sa më lartë në tabelë. Pas 14 xhirove, Ylli numëron pesë fitore e nëntë humbje, kurse prishtinasit shtatë fitore e shtatë humbje. Takimi do të zhvillohet në kryeqytet.

ProCredit Superliga-Java 15

E mërkurë

18:45 Bora-Rahoveci 029

18:45 Vëllaznimi-Bashkimi

E enjte

18:45 Trepça-GO+ Peja

18:45 Golden Eagle Ylli-Sigal Prishtina

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë
Next article
Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Më Shumë

Fokus

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

Gjykata Themelore në Prizren ka njoftuar se pas përfundimit të seancës dëgjimore për caktimin e masës së sigurisë ndaj 39 të pandehurve, të njëjtit...
Sport

Ylli fiton ndaj ‘Vreshtarëve’

Golden Eagle Ylli shënoi fitore të rëndësishme ndaj Rahoveci 029 me shifrat 94:80 (22:16, 31:16, 17:33, 24:15), në javën e 14-t të ProCredit Superligës,...

Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Kino “Lumbardhi” në Prizren nis programin e filmave të klubit “Kinemaja e Zgjeruar” këtë janar

Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Fillon procesi mësimor në Suharekë, kryetari Muharremaj uron nxënësit dhe mësimdhënësit

Mbajtja në ndalim e 35 të dyshuarve në rastin BKS, gjykata u reagon avokatëve”: U bë në përputhje me ligjin

Reshjet e dendura, Totaj: Po ballafaqohemi me një situatë emergjente

Besim Bytyqi i bashkohet P.C Prizrenit

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare

Turbullira në burimet e ujit, qytetarët paralajmërohen të mos përdorin ujin për pije në Prizren, Suharekë e Malishevë

Prokuroria kërkon paraburgim për ish-drejtorin e BKS-së, Sami Mazreku

I përkeqësohet gjendja njërit të dyshuar gjatë seancës për rastin e ‘zhvatjes’ së mbi 1 milion eurove nga BSK

Aksidentohet rëndë familja pesëanëtarëshe nga Rahoveci, po ktheheshin në Gjermani

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne