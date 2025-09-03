19.6 C
Prizren
E mërkurë, 3 Shtator, 2025
type here...

Sport

Joe Reece, amerikani i tretë që përforcon KB Ylli

By admin

Basketbollisti amerikan, Joe Reece është përforcimi më i ri te Golden Eagle Ylli për sezonin 2025/26 në Superligën e Kosovës në basketboll. Skuadra nga Suhareka, të mërkurën e ka zyrtarizuar basketbollistin e gjatë 203 centimetra, i cili luan në pozitën 3.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Reece në Evropë, karrierë ka bërë edhe në Maqedoni të Veriut dhe Austri, ku sezonin e fundit te skuadra Gmunden ka luajtur me një mesatare prej 15 pikëve, 7 kërcimeve e 2 asistimeve. Reece është përforcimi i katërt i huaj dhe amerikani i tretë, pasi Ylli më herët ka zyrtarizuar edhe Trevon Allen, Dwayne Cohill e Lovre Bashiq.

Sa i përket vendorëve, pjesë e Yllit në sezonin e ri, do të jenë Erjon Kastrati, Lis Shoshi, Artin Gashi, Arian Qallaku e Gëzim Morina. Ndërkohë, në krye të ekipit është trajneri nga Greqia, Fotis Takianos, me të cilin tashmë ka nisur përgatitjet për sezonin e ri.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kryetari Latifi pret në takim Feride Rushitin
Next article
Uji nuk është i pijshëm në Prizren

Më Shumë

Lajme

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

81 aksidente trafiku u regjistruan gjatë ditës së shtunë në Kosovë. Sipas të dhënave të Policisë së Kosovës, 36 aksidente u shënuan me persona të...
Lajme

Prizreni nis konsultimin publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033

Në Prizren është mbajtur dje konsultimi publik me qytetarë për Draft Vlerësimin Strategjik Mjedisor (VSM) të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033. Ky proces ka për qëllim...

Gjuajtën me armë në aheng familjar, arrestohen dy persona në Prizren

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

Shkencëtarët afër vaksinës së re që lufton të gjitha llojet e kancerit, si funksionon?

Valentin Serebe rrëmben çmimin ‘Ylli i Javës’

Lamtumirë mjeshtër!

Isni Kilaj mbetet në paraburgim

Versioni i policisë për të arrestuarin në Prizren: Sulmoi zyrtarët policorë

Albulena Balaj-Halimaj kandidon për kryetare të Prizrenit: Po hyj në garë për të qenë zëri i atyre që s’u dëgjuan kurrë

Uji nuk është i pijshëm në Prizren

Vendoset gurthemeli i stadiumit të ri në Suharekë

Arrestohet një kosovar në Morinë, tentoi të fuste kanabis në Shqipëri

Liria e Prizrenit huazon Ajdinin

Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne