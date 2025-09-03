19.6 C
Prizren
E mërkurë, 3 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Kryetari Latifi pret në takim Feride Rushitin

By admin

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi priti në zyrën e tij Feride Rushiti me bashkëpunëtorët e saj nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës.

Ata biseduan për të mbijetuarat dhe të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, për viktimat, për heshtjen e gjatë dhe për stigmën që ende mbartet mbi ta.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Rushiti i dhuroi dy libra, përmbledhje rrëfimesh të grave, burrave dhe djemve që nuk u kursyen nga brutaliteti i luftës, si dhe të familjarëve të tyre, si një thirrje e fuqishme për të mos harruar, për të treguar të vërtetën e dhimbshme dhe për të vazhduar ballafaqimin me të kaluarën.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Latifi: Ndarja e 500 eurove për nëna ndikoi në rritjen e numrit të lindjeve në Rahovec
Next article
Joe Reece, amerikani i tretë që përforcon KB Ylli

Më Shumë

Lajme

Sot fillon viti i ri shkollor

Sot në të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar do të fillojë procesi mësimor 2025/2026. Ndërkohë ka vazhduar procesi për subvencionimin e...
Lajme

Prizreni nis konsultimin publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033

Në Prizren është mbajtur dje konsultimi publik me qytetarë për Draft Vlerësimin Strategjik Mjedisor (VSM) të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033. Ky proces ka për qëllim...

Nis shitja online e biletave për ndeshjen Zvicër–Kosovë

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Kryeministri Kurti viziton edicionin e pestë të Autostrada Biennale në Prizren

Nenad Rashiq nuk merr vota të mjaftueshme, ndërpritet seanca

Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

Isni Kilaj mbetet në paraburgim

Prizreni forcohet në mbrojtje dhe sulm

Kërkimi

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim

Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Kryetari i Malishevës: StartUp-et e reja do të përkrahen nga Komuna

Zafir Berisha rikujton Betejën e Vërrinit

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne