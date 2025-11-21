13.1 C
Prizren
E premte, 21 Nëntor, 2025
FokusSiguri

Kapën mbi 100 kg drogë në Vërmicë

By admin

Mbi 100 kilogramë substancë narkotike të llojit marihuanë raportohet se janë sekuestruar nga Njësia Antikontrabandë e Doganës në Vërmicë, në dalje të Prizrenit.

Po ashtu raportohet se Dogana e Kosovës kishte marrë informacion paraprakisht se një autobus i nisur nga Shqipëria drejt Kosovës po transportonte drogë.

Mund të jetë një imazh i teksti

Më pas i njëjti autobus ishte ndalur në Vërmicë, ku janë gjetur 120 kilogramë marihuanë të paketuar, ndërsa shoferi i autobusit është arrestuar nga policia.

Vlera e drogës së sekuestruar vlerësohet të jetë mbi 350 mijë euro.

Doganës së Kosovës ndihmë kishte kërkuar edhe njësia K9 e Policisë së Kosovës për kontroll të detajuar.

“Shkrimtari nuk vdes kurrë” – Takim përkujtimor për Ibrahim Skenderin
Vërmicë: Në autobusin ku u gjet droga, nuk pati pasagjerë

