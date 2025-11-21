13.1 C
Prizren
E premte, 21 Nëntor, 2025
type here...

Kulture

“Shkrimtari nuk vdes kurrë” – Takim përkujtimor për Ibrahim Skenderin

By admin

Në nderim të jetës dhe veprës së shkrimtarit të njohur, Ibrahim Skenderi, i cili ndërroi jetë më 17 nëntor 2025, do të zhvillohet një takim përkujtimor me moton “Shkrimtari nuk vdes kurrë”.

Aktiviteti do të mbahet në Bibliotekë, më 21 nëntor 2025, duke filluar nga ora 16:00.

Organizatorët ftojnë të gjithë familjarët, shkrimtarët, miqtë dhe të gjithë ata që e kanë njohur nga afër Ibrahim Skenderin – njeriun e librit dhe fjalës së shkruar – që të marrin pjesë në këtë homazh të dinjitetshëm për ta nderuar kujtimin dhe trashëgiminë e tij letrare.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 2100 gjoba në trafik
Next article
Kapën mbi 100 kg drogë në Vërmicë

Më Shumë

Fokus

Java e Filmit në Suharekë nderon Faruk Begollin dhe Enver Petrovcin me shfaqjen e “10 MINUTA”

Sot në Shtëpinë e Kulturës në Suharekë, publiku do të ketë mundësinë të shohë filmin e shkurtër “10 MINUTA”, një vepër kushtuar dy ikonave...
Lajme

“Hidroregjioni Jugor” shkyç 15 lidhje ilegale në tri komuna të regjionit të Prizrenit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka shkyçur 15 lidhje ilegale nga rrjeti i ujësjellësit. Në njoftimin e kompanisë thuhet se "gjatë javës së kaluar,...

Kush e vërshëlleu Granitin Xhakën?

Bashkimi mbyll me krenari aventurën historike në FIBA Europe Cup

Plagoset një person në Prizren

Vërmicë: Në autobusin ku u gjet droga, nuk pati pasagjerë

Nesër i jepet lamtumira e fundit veprimtarit Lumni Lushaj

“Për një javë ditë do të jem te djali në Zvicër”- Postimi i veçantë i kryetarit të Dragashit!

Totaj shpreh ngushëllime për vdekjen e Lumni Lushajt

“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

Mbrojtja e Thaçit kërkon që t’ lejohet që Bislim Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të saj

Nait Hasani: Lamtumirë, Lumi, shoku im!

Ballafaqimi PDK-VV në Prizren, kaq vota morën Totaj e Abrashi nga votat me kusht dhe me nevoja të veçanta

Hasani: Urimi i Kurtit për Hamzën, servizilëm dhe arrogancë

Ndahet nga jeta veterani i arsimit dhe krijuesi letrar, Ibrahim Skënderi

Prizreni aktivizon Shtabin Emergjent

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne